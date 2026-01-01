Энрико Кьеза

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Отец и сын Кьезы забивали за Италию на Евро. Разница между голами – 25 лет
#Федерико Кьеза
Буффон и Энрико Кьеза вместе брали Кубок Италии-1999. Теперь Буффон опять выиграл трофей, когда сын Кьезы забил победный гол
#Джанлуиджи Буффон