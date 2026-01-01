Джон Стейнбек

Годы жизни
1902-1968
Инфо
Американский прозаик
Лента
Материалы
Познер рассказывает про любимые книги и знакомства с писателями: Стейнбек пил с незнакомцами в подъезде Москвы, Хемингуэй приходил в гости
#Владимир Познер