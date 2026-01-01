Джанлука Лападула

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Семь историй из Кубка Америки-2021. Поддельные тесты на ковид, звонки вратаря Аргентины психологу и голы чилийца-англичанина
#Кубок Америки
Игрок «Беневенто» набил тату воина и посвятил ее перуанским корням. Ошибся: вместо инка на эскизе оказался индеец
#Джанлука Лападула