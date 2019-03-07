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Диогу Далот
№20
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Португалия
Дата рождения
18 марта 1999 (21) год
Рост
183
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Все голы «МЮ» – личные провалы игроков «ПСЖ». Доказываем
#Лига чемпионов
07 марта 2019, 01:25
Молодая звезда «МЮ» отложил часть зарплаты и купил автобус для школы, в которой играл в детстве
#Диогу Далот
21 февраля 2019, 17:35
#Диогу Далот
21 февраля 2019, 17:35