Даниэль Кршетинский

Дата рождения
9 июля 1975
Инфо
Чешский миллиардер, владелец 27% акций "Вест Хэма"
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Футбол
Владелец «Спарты» стал совладельцем «Вест Хэма». Его инвестиционная группа купила 27% акций клуба
#Вест Хэм
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