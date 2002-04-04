Даниэль Грассль

Дата рождения
4 апреля 2002 г.
Достижения
Серебряный призер ЧЕ-2022 (Таллин)
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Фигурное катание
Марк Кондратюк – чемпион Европы по фигурному катанию 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию