GTA

Год выпуска
1997
Инфо
Серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре action-adventure
Лента
Материалы
GTA 6 точно выйдет (мы ждали 9 лет!): какие новости, про что сюжет, будут ли персонаж-женщина и криптовалюта
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#GTA
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Тест: как вы помните GTA San Andreas. Кем в финале стал Си-Джей? Зачем код JYSDSOD? Что умел слепой Ву Зи Му?
#GTA