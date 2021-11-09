Football Manager 2022

Дата релиза
9 ноября 2021
Издатель
Sega
Лента
Материалы
На Football Manager влияют ассистенты ресерчера. Стать таким может любой – менять игроков и попасть в реальный клуб
#Football Manager 2022
Football Manager 2022. Сколько стоит? Какие изменения? Что за новая тактическая роль?
#Football Manager 2022