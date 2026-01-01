EA Sports

Инфо
Подразделение Electronic Arts, которое разрабатывает и издает спортивные видеоигры
Дата основания
1991 г.
Лента
Материалы
Почему EA Sports и ФИФА разорвали отношения после 30 лет вместе
#EA Sports
Контракт с Konami мешает игрокам «Барсы» участвовать в турнирах по FIFA 20
#Барселона