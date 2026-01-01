Крикет: Материалы

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Сборная Бангладеша по крикету чудом выжила в теракте. Ее могли расстрелять в мечети
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Сборные Англии по крикету отменили тур в Пакистан из-за опасений за безопасность. До них это сделала Новая Зеландия