Борис Бурда

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Однажды звезда «Что? Где? Когда?» готовил змею прямо во время игры. Так он доказывал, что ответил правильно
#ЧГК
Однажды в «Что? Где? Когда?» был счет 6:7. Безумие с черной кошкой и фразой «Мое очко. Кому хочу – тому даю»
#ЧГК