Василий Ломаченко

Дата рождения
17 февраля 1988 г.
Достижения
2-кратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 г.
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Бокс
Ломаченко победил Комми и выиграл второй бой подряд после поражения от Лопеса
#Василий Ломаченко
Бокс
Ломаченко нокаутировал Накатани. Это его первый бой после поражения от Лопеса 🥊
#Василий Ломаченко
Бокс
Мейвезер выиграл на ставках 20 тысяч долларов на победе Лопеса над Ломаченко
#Флойд Мейвезер
Бокс
Теофимо Лопес стал самым молодым боксером, который получил четыре пояса чемпиона мира. Ему 23
#Теофимо Лопес
Бокс
Лопес победил Ломаченко. Он – абсолютный чемпион мира в легком весе
#Василий Ломаченко