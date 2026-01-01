Геннадий Головкин

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Бокс
Головкин победил Шеремету техническим нокаутом. Перед этим четыре раза отправлял его в нокдаун 🥊
#Геннадий Головкин
Бокс
DAZN анонсировал титульный бой Головкина и Шереметы 🥊
#Головкин – Шеремета