Геннадий Головкин
бокс
Головкин – Шеремета
Камил Шеремета
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#Геннадий Головкин #бокс #Головкин – Шеремета #Камил Шеремета

Головкин победил Шеремету техническим нокаутом. Перед этим четыре раза отправлял его в нокдаун 🥊

8 часов назад

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету. Тот четыре раза оказывался в нокдауне, а потом не вышел на восьмой раунд.

Теперь Головкин имеет карьерную статистику 41-1-1. Ничья и поражение были в поединках с Саулем Альваресом.

Головкин защитил титул чемпиона мира в среднем весе. Это была его 21-я защита в карьере. Головкину 38 лет.

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