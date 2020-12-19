Геннадий Головкин
бокс
Головкин – Шеремета
Камил Шеремета
Головкин победил Шеремету техническим нокаутом. Перед этим четыре раза отправлял его в нокдаун 🥊
8 часов назад
Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал поляка Камила Шеремету. Тот четыре раза оказывался в нокдауне, а потом не вышел на восьмой раунд.
Теперь Головкин имеет карьерную статистику 41-1-1. Ничья и поражение были в поединках с Саулем Альваресом.
Головкин защитил титул чемпиона мира в среднем весе. Это была его 21-я защита в карьере. Головкину 38 лет.
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