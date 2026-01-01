Бостон Ред Сокс

Дата основания
1901 г.
Факт
Владельцами «Бостон Ред Сокс» является Fenway Sports Group, также владеющая ФК «Ливерпуль»
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Хоккей
«Питтсбург» продал контрольный пакет акций компани FSG. Она владеет «Ливерпулем» и «Бостон Ред Сокс»
#Питтсбург