Борис Игнатьев

Дата рождения
5 декабря 1940 г.
Факт
Заслуженный тренер РСФСР (1978)
Лента
Материалы
Как игрок Карпин сам дважды уходил из сборной России. Ссорился с тренером и обижался на президента РФС
#Валерий Карпин