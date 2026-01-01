Борис Гребенщиков

Дата рождения
27 ноября 1953 г.
Инфо
Певец и гитарист рок-группы «Аквариум»
Лента
Материалы
Обложку нового альбома Oxxxymiron сделал Борис Гребенщиков. Он мечтал о песне с ним и дружил с его детьми
#Oxxxymiron