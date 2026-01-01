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Вратарь из Кюрасао год сидел на лавке. А потом вышел – и сотворил великое шоу
#Элой Ром
«Баскетбол становился невыносимым». Двукратный победитель «Оскара» пришел в кино из спорта
#Махершала Али