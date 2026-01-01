Евробаскет

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Баскетбол
Россия сыграет с Испанией в группе на Евробаскете-2022. Представлен маскот турнира
#Россия (баскетбол)
Баскетбол
Сборная России по баскетболу досрочно вышла на Евробаскет-2022
#Евробаскет
Баскетбол
Чемпионат Европы по баскетболу перенесен с 2021 года на 2022-й
#Евробаскет