Майкл Портер

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«Денвер» – чудо года, которое сделали толстяк, вегетарианец и мастер кунг-фу
#НБА
Новичок НБА призвал молиться за полицейских, которые убили темнокожего при аресте. Другие баскетболисты возмущены
#Майкл Портер