Майк Джеймс

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«Не терпится больше ни с кем из вас не разговаривать». Лидер ЦСКА ругается с клубом – и вы давно не видели таких ссор
#Майк Джеймс
Лидер баскетбольного ЦСКА отстранен из-за конфликтов и драки. Говорят, клуб не пустил его на похороны деда
#Майк Джеймс