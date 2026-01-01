Кармело Энтони

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Фирменный жест Энтони – три пальца у головы. В этом видели отсылку к оружию, а теперь так делает весь мир
#Кармело Энтони
Энтони возвращается в НБА. Позади год без игры, даже сейчас насмешки
#Кармело Энтони