Хуан Эрнангомес

Дата рождения
28 сентября 1995 г.
Достижения
Чемпион мира по баскетболу (2019)
Лента
Материалы
Адам Сэндлер сделал фильм про внутренний мир НБА: история скаута, который продвигает игрока с плохим прошлым, а продюсер – Леброн
#Адам Сэндлер