Деррик Роуз

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Уничтожающий бросок за секунду до конца матча. Герой – 21-летний пацан
#Малик Монк
Почти все лучшие игроки НБА – европейцы. MVP турнира стал не американец впервые за 11 сезонов
#НБА