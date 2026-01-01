Мо Фара

Дата рождения
23 марта 1983 г.
Достижения
4-кратный олимпийский чемпион
Лента
Материалы
Весь мир считал олимпийского чемпиона Мо Фару сыном британца, но он признался – его привезли из Африки по поддельным документам
#Мо Фара
Четыре года бана для тренера олимпийского чемпиона-бегуна. Замешано в деле и руководство Nike
#Альберто Саласар