Элиуд Кипчоге

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Кроссовки правда улучшают скорость бега? Почему их запрещают? А рекорд в марафоне – обман?
#Элиуд Кипчоге
Выбежать марафон из двух часов почти нереально. Это второй раз попробует кениец
#Элиуд Кипчоге