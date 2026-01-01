Бланка Влашич

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Сестра Влашича громко поддерживает брата на Евро. Рядом со стадионом кричит в мегафон и заводит толпу фанатов
#Бланка Влашич
Влашич так нервничал в матче с «Локомотивом», что врезался в угловой флажок на глазах у сестры
#Никола Влашич