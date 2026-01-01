Артем Ребров

Дата рождения
4 марта 1984 г.
Достижения
Чемпион России (2017)
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Странное интервью русского футбола: Ребров из «Спартака» помогает прохожей бабушке и одновременно слушает вопросы про Ещенко в стрингах
#Артем Ребров