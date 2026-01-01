Артем Архипов

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Футбол
«Тамбов» после зимней паузы забил два гола. Оба – Архипов
#Тамбов
Футбол
Братья Архиповы забивали за «Тамбов» в трех разных лигах
#Артем Архипов