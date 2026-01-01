Джоконда

Инфо
Картина Леонардо да Винчи
Годы создания
1503-1519
Лента
Материалы
Почему у «Моны Лизы» нет бровей: как это объясняют ученые и что означает скрытый мазок над левым глазом
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#Джоконда
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Как вандалы нападают на «Мону Лизу»: обливают краской, бросают камни, крадут – и как «Лувр» ее охраняет
#живопись