Майкл Фелпс

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Лучший пловец в истории страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Он вообще из-за этого пришел в плавание
#Майкл Фелпс
Секреты лучшего пловца в истории. 12000 калорий в день, по шесть часов в бассейне, лечение депрессии, треки Эминема
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#Майкл Фелпс
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Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир