Анастасия Галашина

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Олимпиада 2020
Результаты Олимпиады-2020 после первого дня: две медали, победа волейболистов, проход всех одиночников в теннисе
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🇷🇺🥈 Россия выиграла первую медаль на Олимпиаде-2020 – серебро в стрельбе
#Олимпиада-2020