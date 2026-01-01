Амад Диалло

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Футбол
Диалло забил за «МЮ» первым же ударом за клуб. Он провел три матча, а перешел в январе
#Амад Диалло
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом», забил 18-летний Диалло
#Лига Европы
Футбол
Два человека притворились родителями Диалло из «МЮ» – так он попал в Италию. Теперь получил штраф за поддельные документы
#Амад Диалло
Футбол
Диалло – игрок «МЮ». Это летний трансфер, который оформлен только сейчас
#Амад Диалло