Амад Диалло
Серия А
АПЛ
Футбол
Манчестер Юнайтед
Аталанта
Два человека притворились родителями Диалло из «МЮ» – так он попал в Италию. Теперь получил штраф за поддельные документы
3 часа назад
В 2015 году Амад Диалло приехал из «Бока Барко» в «Аталанту». На тот момент ему было 13 лет. Два человека – Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиге Карин Техер – притворились его родителями и подали запрос на воссоединение семьи, подкрепив его фальшивыми документами.
Все бумаги были оформлены. Диалло провел в Англии 5 лет. Сейчас его обман вскрылся, и Диалло получил штраф в 48 тысяч евро.
Реакция:
- Федерация футбола Италии это подтвердила.
- «Манчестер Юнайтед», куда он перешел за 21 млн евро, от комментариев отказался.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые