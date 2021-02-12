Два человека притворились родителями Диалло из «МЮ» – так он попал в Италию. Теперь получил штраф за поддельные документы

В 2015 году Амад Диалло приехал из «Бока Барко» в «Аталанту». На тот момент ему было 13 лет. Два человека – Хамед Мамаду Траоре и Марина Эдвиге Карин Техер – притворились его родителями и подали запрос на воссоединение семьи, подкрепив его фальшивыми документами.

Все бумаги были оформлены. Диалло провел в Англии 5 лет. Сейчас его обман вскрылся, и Диалло получил штраф в 48 тысяч евро.

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