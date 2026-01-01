Александр Поварницын

Дата рождения
12 апреля 1994 г.
Достижения
Серебряный призер ЧМ по летнему биатлону (2019)
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Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону