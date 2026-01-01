Александр Абраменко

Дата рождения
4 мая 1988 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
Лента
Материалы
Русский и украинец обнялись на Олимпиаде после выигрыша медалей – они уже делали это на прошлой 🇷🇺 🇺🇦
#Илья Буров