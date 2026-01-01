АФК Эскильстуна

Дата основания
1991 г.
Достижения
2-е место во 2-м по силе шведском дивизионе в 2016 г.
Лента
Материалы
Отец Черышева возглавил шведский клуб и ушел после первой тренировки: «Я принесу больше вреда, чем пользы»
#Дмитрий Черышев