Activision Blizzard

Инфо
Американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений
Дата основания
2008 г.
Лента
Новости
Киберспорт
Акции Activision выросли до 90 долларов после анонса о сделке с Microsoft. Это лучший показатель издателя за полгода
#Microsoft
Киберспорт
Microsoft купит Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. О сделке объявили на фоне массовых увольнений у издателя
#Microsoft