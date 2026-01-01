Зоран Лукич

Дата рождения
7 сентября 1971 г.
Инфо
В 2021 г. возглавил мужскую сборную России по баскетболу
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Баскетбол
Зоран Лукич стал главным тренером сборной России по баскетболу. Базаревич ушел из команды после невыхода на ОИ
#Зоран Лукич