Золотой глобус

Инфо
Американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 г.
Факт
В киноиндустрии считается 2-й по престижу премией после Оскара
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Все победители «Золотого глобуса»: «Власть пса», «Наследники», Уилл Смит
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