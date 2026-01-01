Серж Дур-Дачник

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Автор видео "Идущий к реке"
Настоящее имя
Сергей Симаков
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История видео «Идущий к реке» – золотой классики рунета: кому оно адресовано, почему автор называет себя Дур-Дачник и как живет
#Серж Дур-Дачник