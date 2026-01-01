Виндсерфинг: Материалы

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Для Бориса Немцова виндсерфинг − страсть и философия. Он бился с рифами, попадал в торнадо и мечтал умереть в океане
#Борис Немцов
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Серфингистка Рудик признана потерпевшей по делу о загрязнении на Камчатке