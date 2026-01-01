Дмитрий Мусэрский

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Мусэрский уехал в Японию и рассказал нам о другом мире: люди разуваются на стадионах, всю еду контро...
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#Дмитрий Мусэрский
#Дмитрий Мусэрский