Владислав Гераскевич

Дата рождения
12 января 1999 г.
Инфо
Украинский скелетонист
Лента
Материалы
«Могут погибнуть люди». Украинский спортсмен на Олимпиаде показал плакат «Нет войне» с флагом и ездит на санях с рисунком карты Крыма
#Олимпиада-2022