Владимир Малахов

Дата рождения
30 августа 1968 г.
Достижения
Член Тройного золотого клуба
Лента
Материалы
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)