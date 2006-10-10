VK

Инфо
Российская социальная сеть
Дата основания
10 октября 2006 г.
Лента
Материалы
Что известно про RuStore – русский магазин приложений: станет обязательным для всех смартфонов, делает VK на свои деньги, иностранцы могут прийти
#VK