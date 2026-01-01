Виталий Минаков

Дата рождения
6 февраля 1985 г.
Достижения
4-кратный чемпион мира по спортивному самбо
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Экс-чемпион Bellator Минаков проиграл бой на турнире в Москве. Он вывихнул палец, а судья остановил бой
#Виталий Минаков