Вииторул
Констанца
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Сайт
www.fcviitorul.ro/
Страна
Румыния
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Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку
#Янис Хаджи
09 июля 2019, 22:06
В Румынии есть клуб, где забивают сыновья Ривалдо и Хаджи. Причем, на глазах отцов
#Вииторул
15 апреля 2019, 11:36
#Вииторул
15 апреля 2019, 11:36