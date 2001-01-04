Василиса Степанова

Дата рождения
4 января 2001 г.
Достижения
Победитель этапа Кубка мира в эстафете (2021)
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«Извините меня, я у ваших ног». Даже Губерниев не ждал олимпийской медали в гребле, которая пришла впервые за 17 лет
#Олимпиада-2020