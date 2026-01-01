Валерий Непомнящий

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Тренер Непомнящий рассказал о договорняке «Томи» и «Спартака-Нальчика» в РПЛ. Он легко вычисляется: молодой Тарасов участвовал, но не знал и ушел на замену
#РПЛ